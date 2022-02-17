В Сургуте к концу 2023 года по концессии построят новый спортивный комплекс Фото: Администрации Сургута

К концу 2023 года в Сургуте по концессии хотят построить новый спортивный комплекс. В здании оборудуют помещения для занятий единоборствами и хореографией, универсальный игровой зал отдадут ученикам школы №12.

Первое концессионное соглашение о строительстве спорткомплекса Администрация Сургута заключила накануне. Его возведением будет заниматься компания, которая уже имеет опыт строительства спортивных объектов в Сургуте.

- Планируется, что менее чем через два года сургутяне получат готовый спорткомплекс. На проектирование объекта отводится 9 месяцев, на строительство – 12-ть. Надеемся, что все будет выполнено в срок, так как проведена большая предварительная работа, в том числе над условиями соглашения − сообщил заместитель Главы города Артём Кириленко.

По его словам, спорткомплекс будет доступен для всех желающих, но часть услуг будет платной.

Коме того, по концессии в Сургуте планируют построить шесть спортивных сооружений − четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и две ледовые арены. В течение месяца будут подписаны концессионные соглашения по всем четырем спорткомплексам. А строительство ледовых арен уже на стадии переговоров с потенциальным концессионером.