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НовостиПроисшествия26 января 2023 10:34

Житель Ханты-Мансийска из-за карточного долга несколько часов удерживал в погребе односельчан

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина

Житель Ханты-Мансийского района подозревается в лишении свободы односельчан, сообщает следственное управление СК России по ХМАО-Югре.

Это было 1 января 2023 года около 12 часов, когда пьяный мужчина в одном из домов поселка Ярки, угрожал кухонным ножом двоим односельчанам, один из которых отказывался возвращать карточный долг, а второй за него заступился. В итоге мужчина заставил товарищей спуститься в погреб своего дома, где удерживал их несколько часов.

По уголовному делу проводится расследование.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре пьяный мужчина до смерти избил медсестру с алкозависимостью, а спустя два дня спрятал тело в заброшенном доме.