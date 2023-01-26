В Нижневартовске снижается подростковая преступность

Фото: Официальный канал администрации Нижневартовска

Нижневартовск входит в число муниципалитетов Югры, где полиция отмечает снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом сообщает администрация города. В Нижневартовске насчитывают больше 72 тысяч детей и подростков и около 300 из них проживают в семьях, находящихся в социально неблагополучном положении. Специалисты департамента по социальной политике администрации Нижневартовска работают с каждой семьей.

- Также большое внимание уделяем разъяснению о том, через какие каналы можно сообщить о проблеме. Это школа, правоохранительные органы, новый быстрый, анонимный инструмент – «кнопка быстрого реагирования». И особо акцентируем, что это безопасно и в интересах несовершеннолетнего, - рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Кстати, эту тему обсудили на межведомственное совещание по вопросам обеспечения прав несовершеннолетних и других участников образовательного процесса, которое провели уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова и по правам ребенка в Югре Людмила Низамова.