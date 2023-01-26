Нижневартовск посетили уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка

Фото: страница главы Нижневартовска в соцсети "Вконтакте"

Нижневартовск посетили уполномоченный по правам человека Наталья Васильевна Стребкова и уполномоченный по правам ребенка Людмила Борисовна Низамова.

Сначала они посетили межведомственное совещание по вопросам обеспечения прав несовершеннолетних и других участников образовательного процесса. Обсудили тему, которая сегодня волнует всех: как сделать жизнь детей комфортной и безопасной. Наталья Стребкова отметила, что необходимо выстраивать в Югре алгоритмы реагирования на сигналы, поступающие из детской и подростковой среды. Особое внимание, по её мнению, следует уделить психологической подготовке педагогов, которые и должны разглядеть, понять, что ребенку нужна помощь.

- Уверен, что сегодняшний диалог сделает нашу совместную работу по защите детства еще более слаженной и эффективной - отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Кроме совещания, в программе визита омбудсменов запланирована встреча с представителями общественных организаций, посещение пункта временного размещения граждан ЛНР и ДНР и приём граждан по личным вопросам.