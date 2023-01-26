Югорчане за сутки подарили аферистам больше 5 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки жители подарили аферистам больше 5 миллионов рублей. К полицейским обратились 13 человек с заявлениями о мошенничестве и кражах с банковских карт.

Одной из пострадавших стала пенсионерка их Ханты-Мансийска, которая была уверенна, что поможет «сотрудникам банка» пресечь оформление кредита третьими лицами на ее имя. Пострадавшая установила на свой мобильный телефон приложение удаленного доступа, через которое мошенники вошли в личный кабинет мобильного банка женщины и украли 47 тысяч рублей. Еще одним пострадавшим от аферистов стал 23-летний житель Сургута. Молодой человек пытался купить билеты на оперу, но потерял больше 30 тысяч рублей, пройдя по непроверенной ссылке.

Больше всего денег потеряла жительница Когалыма. Она перевела на счет мошенников 591 тысячу рублей в надежде быстро подзаработать на инвестициях.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.