Соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны подписано

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО-Югры

Соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа подписано. Его заключили в ходе рабочей встречи в Москве заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, губернатор Югры Наталья Комарова и глава Нягани Иван Ямашев.

Благодаря созданию экономической зоны площадью 272 гектара, в Югре появится больше 800 новых рабочих мест, будет привлечено около 25 миллиардов рублей инвестиций, а еще можно будет расширить задействованные площади до 1 тысячи гектаров.

- Уже заключены соглашения о намерениях с пятью потенциальными резидентами. Приоритетными направлениями определены - лесопереработка, производство стройматериалов, растениеводство и пищевое производство, химическая промышленность, хранение и логистика, а также создание центра обработки данных как части IT-инфраструктуры - сообщили в телеграм-канале правительства Югры.