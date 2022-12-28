На территории Югры будет создана особая экономическая зона «Нягань»

Фото: официальный сайт Правительства РФ

В Югре появится особая экономическая зона под названием «Нягань». Об этом сообщили на правительственной комиссии с участием югорских чиновников.

- Рассмотрим предложение по созданию ещё одной преференциальной территории – новой особой экономической зоны. За прошедший год в России создано семь таких зон, две были расширены. Всего на территории страны уже работает 49 особых экономических зон с общим объёмом инвестиций по соглашениям в размере 1,8 трлн рублей, из которых 822 млрд рублей уже осуществлено. С утверждением ОЭЗ «Нягань» их станет 50. Будем продолжать эту работу, помогать развиваться экономике Российской Федерации, – отметил заместитель Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрий Трутнев.

Известно, что площадь ОЭЗ «Нягань» составит 273 га, объём инвестиций якорных резидентов – порядка 25 млрд рублей. Кроме того, планируется создание 800 рабочих мест.

По словам заместителя Министра экономического развития Дмитрия Вахрукова, инициатива по созданию промышленно-производственной ОЭЗ «Нягань» в ХМАО соответствует критериям создания ОЭЗ и согласована всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти без разногласий.