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НовостиПроисшествия25 января 2023 13:39

В Югре за кражу телефоном задержали бывшего уголовника

Он продал а гаджеты, а деньги потратил на алкоголь и продукты
Виктория Терина

Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе полицейские раскрыли кражу дорогостоящих телефонов. Об этом сообщает ОМВД России по Сургутскому району. Момент преступления попал в объектив камеры видеонаюлюдения.

36-летний злоумышленник, находясь в одном из магазинов посёлка Фёдоровский, украл с витрины два телефона общей стоимостью больше 160 тысяч рублей. Гаджеты мужчина продал, а деньги потратил на алкоголь и продукты.

Ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и теперь его ждет новое наказание.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганске мужчина украл каркас от детской коляски и сдал его на металлолом.