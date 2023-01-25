В Югре за кражу телефоном задержали бывшего уголовника

Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе полицейские раскрыли кражу дорогостоящих телефонов. Об этом сообщает ОМВД России по Сургутскому району. Момент преступления попал в объектив камеры видеонаюлюдения.

36-летний злоумышленник, находясь в одном из магазинов посёлка Фёдоровский, украл с витрины два телефона общей стоимостью больше 160 тысяч рублей. Гаджеты мужчина продал, а деньги потратил на алкоголь и продукты.

Ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и теперь его ждет новое наказание.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганске мужчина украл каркас от детской коляски и сдал его на металлолом.