В Нефтеюганске мужчина украл каркас от детской коляски и сдал его на металлолом Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 43 преступления, по горячим следам раскрыто 25. Так, в Нефтеюганске мужчина без постоянного места жительства, находясь около одного из домов в 9 микрорайоне украл каркас от детской коляски стоимостью 7 тысяч рублей. Похищенное он сдал в пункт приема металла.

В Нижневартовске сотрудниками ППС недалеко от автодрома, расположенного в районе 7-го километра автодороги «Нижневартовск-Радужный» задержали мужчину с наркотиками. Вартовчанин признался, что нашел закладку в 770 метрах от одного из домов в СОНТ «Калина».

А в Сургуте задержали неработающего мужчину, который украл из магазина по улице 50 лет ВЛКСМ продукты на 3 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.