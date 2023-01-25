Энергетики увеличили финансирование ремонтной программы до 4,2 млрд рублей

Фото: Александр Пышный, предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

На подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону 2023/2024 энергетики направят свыше 4,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем финансирования ремонтной программы увеличился на 10 %.

Комплекс мероприятий будет выполнен на энергообъектах различных классов напряжения: в распределительных сетях 0,4-20 кВ запланированы работы почти на 170 трансформаторных подстанциях, на питающих центрах 35 кВ и выше работники предприятия проведут капитальный и средний ремонты 80 силовых трансформаторов. Кроме того, энергетики заменят и усилят свыше 5,6 тысячи опор, а также смонтируют более 16 тысяч новых изоляторов. От древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушения электроснабжения потребителей, специалисты расчистят 4,2 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП.

Запланированные работы будут выполнены до 1 октября и позволят энергетикам повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить готовность электросетей макрорегиона к отопительному сезону.