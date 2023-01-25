Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске появится клуб юных кинологов "Хочу собаку". Информацию об этом опубликовали в официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска.

Клуб открывает Дворец культуры «Октябрь» и Криклина Оксана Сергеевна, кинолог по образованию, профессии и призванию души, владелец 3 собак, юрист, педагог дополнительного образования. Ученики клуба смогут научится дрессировке собак, освоить теоретические знания, необходимые для успешного воспитания питомца. И самое главное - формирование чувства ответственности за дальнейшую судьбу пушистого друга.

Участниками клуба кинологов могут стать дети от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет. Наличие собаки необязательно. Записаться в клуб и задать интересующие вопросы можно по телефону: 57-70-51.