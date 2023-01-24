Следком Югры проверяет информацию о не расселении 16 аварийных домов в Нижневартовске

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи СК России по ХМАО-Югре организовали проверка из-за непринятия мер к расселению из аварийного жилья в Нижневартовске. Информация об этом появилась в пресс-службе ведомства.

- Следственными органами СКР по ХМАО-Югре на основании сведений, опубликованных в СМИ, организована проверка по факту непринятия мер к расселению из аварийного жилья. По предварительным данным, жильцы 16 деревянных домов, расположенных в поселке Беловежский города Нижневартовска, длительное время проживают в ненадлежащих условиях - комментируют в пресс-службе.

Местные чиновники не торопятся расселять жителей несмотря на то, что дома были построены больше 50 лет назад как временное жилье и в настоящее не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

После проверки следователи примут процессуальное решение.