Югорчанин отсидит 9,5 лет в колонии строгого режима за убийство знакомого Фото: Татьяна Коркина

В Югре вынесли приговор 46-летнему жителю города Советский, его признали виновным в убийстве.

Преступление мужчина совершил еще в июле 2021 года, когда находясь в своем доме, расположенном по улице Путилова города Советский, во время распития алкоголя с ранее знакомым жителем города, пригнавшим автомобиль для ремонта, избил его и напал на него с ножом. Пострадавший мужчина получил 3 удара руками по голове и 12 ударов кухонным ножом в грудь и другим частям тела. От полученных повреждений 46-летний знакомый подсудимого скончался на месте происшествия, а виновник сообщил об этом в полицию.

- Коллегией присяжных заседателей подсудимый признан виновным в убийстве. С учетом мнения присяжных, Советским районным судом подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также взыскана компенсация морального вреда потерпевшим в размере 4 миллиона рублей - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, ранее мы писали об убийстве медсестры с алкозависимостью, тело которой подбросили в заброшенный дом.