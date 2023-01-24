В ХМАО мужчина хотел угнать катер и уплыть на нем в Курганскую область

Фото: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

В Югре расследуют дело о покушении на угон речного судна. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что подозреваемым по этому уголовному делу является 32-летний житель Курганской области.

- Установлено, что днем 07.11.2022 подозреваемый, находясь на правом берегу реки Обь в селе Перегребное, ХМАО-Югры, увидел маломерное судно «Катер-буксирный» и с целью его угона отвязал катер от баржи, сломал навесной замок двери и проник в помещение рулевой. После этого, проник в моторный отсек и попытался запустить двигатель судна, чтобы проследовать к месту жительства в Курганской области - сообщили в ведомстве.

Угонщику помешал завершить задуманное собственник водного транспорта. Сейчас расследование продолжается.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Пыть-Яха угнал старую "семерку" и попал на ней в ДТП, повредив несколько припаркованных машин.