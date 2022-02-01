Житель Пыть-Яха угнал старую "семерку" и попал на ней в ДТП, повредив несколько припаркованных машин Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Нефтеюганску

Полицейские Нефтеюганска раскрыли два угона авто и вернули их законным владельцам. Первый случай произошел с 25-летним автовладельцем. Он оставил ключи в салоне старенькой "семерки" и не подумал, что её кто-то может угнать. Угонщиком оказался ранее судимый 23-летний житель Пыть-Яха. Молодой человек пояснил, что в Нефтеюганск он приехал к своим друзьям, где они выпивали, а когда парень вышел во двор многоэтажки, чтобы покурить, увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания. Молодой человек решил прокатиться, но далеко уехать ему не удалось, поскольку он попал в ДТП и повредил несколько припаркованных машин.

О втором случае угона сообщил 22-летний нефтеюганец. Он ехал на «Ниве» в одном из дворов 8 «а» микрорайона, в какой-то момент ему перегородил дорогу неизвестный мужчина, не давая возможности проехать. На этой почве между ними возник конфликт, а позднее подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего. Молодой человек решил обратиться за помощью и зашел в ближайший магазин. Злоумышленник воспользовался ситуацией и угнал заведенный автомобиль.

Позже 32-летний угонщика задержали полицейские, которым мужчина рассказал, что таким образом хотел проучить молодого человека.

Возбуждены уголовные дела. Угонщикам может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.