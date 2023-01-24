Губернатор Югры посетила строящийся Свято-Троицкий кафедральный собор

Фото: Официальный канал главы Сургута

Губернатор Югры Наталья Комарова приехала в Сургут. Во время рабочей поездки она встретилась с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом и посетила строящийся Свято-Троицкий кафедральный собор. Там же губернатор встретилась с епископом Тихвинским и Лодейнопольским владыкой Мстиславом, который посещает Югру в эти дни.

Фото: Официальный канал главы Сургута

Как отметил глава Сургута Андрей Филатов в своем телеграм-канале, глава региона осмотрела ход работ в соборе, где сейчас продолжается роспись стен. По плану строительство завершится весной, но уде заметен масштаб и красота исполнения внутреннего убранства собора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в проруби с ледяной водой окунулись больше 16 тысяч югорчан. Крещенские купания в Югре завершились без происшествий.