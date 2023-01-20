В проруби с ледяной водой окунулись больше 16 тысяч югорчан

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На территории Югры накануне проводились обрядовые мероприятия в связи с празднованием Крещения Господня. К счастью, обошлось без происшествий. В проруби с ледяной водой во время празднования Крещения Господня окунулись больше 16,6 тысяч югорчан, а места омовения посетили больше 42 тысяч жителей региона.

Самым посещаемым местом стала купель на реке Иртыш в районе моста «Красный дракон» в Ханты-Мансийске, её посетили почти 7,5 тысяч человек. Больше всего людей провели обряд омовения в Сургуте, в районе Кафедрального собора Преображения Господня в прорубь окунулось 3,6 тысяч человек. А самой малочисленной оказалась оборудованная прорубь в Берёзовском районе в сельском поселении Приполярный – там решились окунутся лишь 7 человек. В Нижневартовске прошли обряд омовения чуть больше 1 тысячи человек.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре, во всех официально открытых для купания местах дежурили спецслужбы, добровольцы и общественники, в том числе ветераны спецподразделений. За безопасность. купающихся следили 539 человек и 152 единицы техники.