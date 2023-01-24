В отдельных районах Югры 24 января 2023 года сильно похолодает Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -11,-16 °С, при прояснениях -18, -23 °С, по северо-западу -5, -10 °С, в Нижневартовском районе -28, -33°С, днем -3, -8°С, местами -13, -18°С, в Нижневартовском районе похолодает до -24, -29°С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -12, -14°С, днем потеплеет до -6, -8 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.