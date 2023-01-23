Добровольцы из Югры помогли бабушке добраться из Горловки в Сургут

Фото: Официальный Telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

Добровольцы из Югры помогли с эвакуацией бабушки из Горловки (ДНР) в Сургут. Женщина, а точнее дочка этой бабушки обратилась в правительство Югры с просьбой помочь эвакуировать свою маму из ДНР.

Как рассказали в официальном телеграм-канале Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры, Зое Степановне 74 года её забрали из больницы Горловки и привезли в Миллерово, а оттуда бабушка вместе с волонтерами на поезде доехала до Москвы, а затем впервые в жизни полетела на самолете – в Сургут. В общей сложности дорога длилась почти 2 дня. Весь этот путь бабушку сопровождали югорские активисты.

Напомним, мы писали ранее о том, что волонтеры из Югры посетили раненых бойцов в зоне СВО и передали им подарки.