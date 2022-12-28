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НовостиОбщество28 декабря 2022 17:40

Волонтеры из Югры посетили раненых бойцов в зоне СВО и передали им подарки

Бойцам передали носки и нательное белье от югорских рукодельниц
Виктория Терина
Фото: Официальный Telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

Фото: Официальный Telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

В преддверии Нового года волонтеры Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры посетили госпиталь Центрального военного округа, которых находится в зоне проведения СВО. Именно сюда попадают югорские бойцы, получившие ранение. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале гумкорпуса Югры.

Активисты передали от югорчан подарки: носки и нательное белье, изготовленное югорскими мастерицами, а также елочные игрушки, сделанные руками детей Ханты-Мансийского и Кондинского районов, которыми сразу же украсили местную хвойную красавицу. Кроме того бойцам привезли фрукты, овощи, копчености, сыр и многое другое для праздничного стола.

Напомним, мы писали ранее о том, что в кардиодиспансере прооперировали первых пациентов из Макеевки, прибывших на лечение в Югру.