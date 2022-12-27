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НовостиЗдоровье27 декабря 2022 8:54

В кардиодиспансере прооперировали первых пациентов из Макеевки, прибывших на лечение в Югру

Перед операцией каждого пациента обследуют медики
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства Югры

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Первых пациентов - жителей Макеевки из тех, что вчера прилетели в Югру, уже прооперировали в Окружном кардиодиспансере. Напомним, вместе с югорскими врачами в Сургут вчера прибыли 27 жителей Макеевки, 16 из которых продолжат лечение в травмцентре, а 11 госпитализированы в кардиодиспансер.

В ближайшие дни пациентам планируется выполнить высокотехнологичные операции в лучших клиниках Югры. Но перед этим проведут обследование, которое займёт 3-5 дней.

Кстати, это уже не первый приезд пациентов из Макеевки для лечения в Югру. В августе 22 человека из ДНР поступили в сургутские больницы, 16 из них пролечились в травмцентре, а 6 - в кардиологическом диспансере.