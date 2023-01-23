В Югре за прошедшую неделю ликвидирован 41 пожар

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре за прошедшую неделю, с 16 по 22 января, ликвидирован 41 пожар. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 34 млн рублей. За прошедшую неделю в пожаре погиб 1 человек.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 10 транспортных средства. Основной причиной пожаров явилось нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Как отмечают в ГУ МЧС России по ХМАО, чаще всего неисправность электрических розеток и неправильная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов становится причиной зимних пожаров. Еще к пожарам часто приводит неисправность бытовой техники.