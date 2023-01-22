В Сургутском районе на месте пожара обнаружили труп мужчины

Фото: СК по Югре

В субботу, 21 января, в вечернее время суток произошел пожар, который унес жизнь одного человека. Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе областного Следственного комитета, предварительно установлено, что загорелся вагончик на территории крестьянско-фермерского хозяйства в районе 33 км от автодороги Сургут-Лянтор. Одной из причин пожара могло быть неосторожное обращение с огнем. Погиб 40-летний бывший работник хозяйства,

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также назначены необходимые экспертизы. После того, как станут известны результаты, будет принято процессуальное решение.