Слабослышащие югорчане смогут увидеть новинки кино на жестовом языке

Мультфильмы на жестовом языке. Фото: предоставлено онлайн-кинотеатром KION от МТС

МТС перевала на русский жестовый язык популярные кинофильмы и мультфильмы для зрителей с нарушениями слуха инклюзивная подборка для семейного просмотра «Кино на языке жестов» уже доступна на главной странице онлайн-кинотеатра KION. Адаптированные фильмы будут сопровождать субтитры.

Глухие и слабослышащие взрослые и дети теперь смогут посмотреть популярные комедии, семейные фильмы, культовую анимацию и фантастику в сурдопереводом на русский жестовый язык. Для еще большего удобства инклюзивной аудитории видео снабжены субтитрами.

Мультфильм "Гоу Феликс". Фото: предоставлено онлайн-кинотеатром KION от МТС

В специальную подборку «Кино на языке жестов» на KION вошли популярная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод», кассовая комедия «Непослушник» с Виктором Хориняком о блогере, попавшем в необычные условия; первая в России пранк-комедия «Доктор Свисток» и комедийная лента «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер.

Для юных зрителей на жестовый язык уже переведены анимационный фильмы: о приключениях школьника «Гоу, Феликс», об оборотне, который превратился не в волка, а пуделя, «100% волк» и о достижении мечты всей жизни «Джастин и рыцари доблести».

Среди других фильмов подборки приключенческая драма «Лекарь: Ученик Авиценны», действия которой разворачиваются в Англии XI века, а также фантастическая мелодрама «Параллельные миры» о любви, которой не страшна межпланетное расстояние.

Фильм на жестовом языке "Параллельные миры". Фото: предоставлено онлайн-кинотеатром KION от МТС

В планах МТС и онлайн-кинотеатра дальнейшее расширение инклюзивной подборки. Так, в скором времени она пополнится оригинальными проектами KION «Далекие близкие», «Я буду жить» и другими.