В Березовском районе простятся с бывшим летчиком, погибшим в в ходе специальной военной операции

Фото: группа в соцсети "Вконтакте": "Жизнь прихода. пгт. Берёзово, ХМАО- Югра"

Сегодня в Югре прощаются с Полуниным Алексеем Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции. О гибели бывшего летчика из Березовского района ХМАО, 50-летнего Алексея Полунина стало известно после публикации сообщения об этом администрации района.

- 23 января с 09:00 до 11:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы состоится прощание с Полуниным Алексеем Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции - пишут в администрации Березовского района.

Алексей Полунин родился в поселке Березово в 1973 году, окончил Березовскую среднюю школу, а в 1994 году окончил Краснокутское летное училище и стал вторым пилотом самолета Ан-2. Затем Алексей отслужил в армии, а после возвращения в Березово работал в комитете образования. В 2005 году окончил Московский институт управления, экономики, права и информатики и создал свое частое предприятие, где и трудился до 2019 года. С 2019 по 2022 год Алексей проходил службу в ОМВД России по Березовском району, а в 2022 году подписал контракт и отправился в зону СВО.

Похороны Алексея состоятся в 12:30 на новом кладбище, а поминальный обед пройдёт в 13:30 в столовой аэропорта.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами - пишут в пресс-службе администрации района.