Фото: скриншот с видео паблик ЧП Нижневартовск

В компьютерном клубе Нижневартовска 16-летние подростки устроили потасовку. Информация об этом появилась после того, как в Сеть попало видео их драки. Конфликт привлёк внимание жителей города, поэтому администрация посчитала нужным разобраться в произошедшем и прокомментировать инцидент.

- Между 16-летними ребятами в клубе «STRIKE ARENA» (здание «Империи Т», Нефтяников, 17-Б) произошел конфликт. Информация о ситуации распространяется в соцсетях. Конфликт носит бытовой характер, сейчас все обстоятельства устанавливают правоохранительные органы - пишут в elegram-канале мэрии.

Кроме того, власти города отмечают, что с участниками потасовки и их семьями работают представители городского Координационного совета по взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей и религиозных объединений.

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