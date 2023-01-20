На центральной площади Сургута состоится торжественное открытие парка развлечений

Фото: скриншот с видео администрации Сургута

Завтра, 21 января 2023 года, в Сургуте состоится торжественное открытие парка развлечений "Юграпарк" на проспекте Ленина, 1б.

Как обещает администрация Сургута, в этот день проход на лед для гостей и жителей города со своими коньками будет бесплатным до 14:00. Всех, кто присоединится к празднованию ждут забавные соревнования и конкурсы, а также сюрпризы и бонусы от организаторов. А еще зрители смогут увидеть показательные выступления хоккейной команды «Ледового дворца спорта».

Старт праздничного открытия парка развлечений в 15:00 на центральной площади города.

Напомним, что в конце 2022 года в Сургуте открыли каток площадью более 8 тысяч квадратных метров - самый большой в Тюменской области.