Фото: Андрей Филатов, соцсети

В Сургуте открыли каток площадью более 8 тысяч квадратных метров - самый большой в Тюменской области. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов.

Он разместился на главной площади. Для удобства посетителей был возведен нестационарный объект, где организован прокат коньков, фуд-корт, зона для переобувания и отдыха, туалеты. Кроме того, на катке есть аттракцион для детей и взрослых - «тюбинг-кросс». А для ребят помладше соорудили лабиринт.

Фото: Андрей Филатов, соцсети

Для оплаты работают три кассы. В них можно пополнить электронные карты и далее пользоваться услугами катка.

Также Андрей Филатов сообщил, что до 31 декабря в городе планируется открыть еще два катка: около храма Георгия Победоносца - 3 200 квадратных метров и около Свято-Троицкого собора - 1 600 квадратных метров.

Кстати, все три катка объединены единым названием «Югра-парк». Все они организованы при взаимодействии с администрацией силами предпринимателя Гагика Безояна. Это уже не первый его инициативный проект такого рода, который дает возможность сургутянам разнообразить досуг и семейный отдых.