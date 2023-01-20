Энергетики повысят надежность электроснабжения труднодоступных населенных пунктов Югры

Фото: Светлана Капко, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

В Югре отремонтируют высоковольтные линии электропередач «Верхнеказымская — Белоярская», «Сорум — Верхнеказымская» и «Сергино — Игрим-2». Эти меры повысят надежность энергоснабжения 38 труднодоступных населенных пунктов и объектов нефтегазодобывающего комплекса. Ремонтом займутся «Россети Тюмень» и направят на эти цели больше 1 млн рублей.

Воздушные линии расположены в Октябрьском, Березовском и Белоярском районах. В рамках ремонтных работ энергетики установят около 180 птицезащитных устройств и 20 отводных распорок на ВЛ 110 кВ «Сергино — Игрим-2». Старт работ запланирован на февраль текущего года. Чтобы доставить персонал и необходимые материалы к удаленным энергообъектам, компания привлечет транспорт высокой проходимости: снегоходы и вездеходы.

После того как грунт оттает, специалисты проведут монтаж дополнительного заземляющего оборудования на ЛЭП 110 кВ «Верхнеказымская — Белоярская» и «Сорум — Верхнеказымская».

Запланированные мероприятия повысят надежность электроснабжения более 66 тысяч жителей труднодоступных населенных пунктов ХМАО, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера.