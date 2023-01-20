В Югре за счет рефармингана на треть увеличена скорость мобильного интернета

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В 24 регионах страны на треть увеличена скорость мобильного интернета, благодаря программе рефарминга, которую провел МегаФон. Рефарминг - это перевод частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Это позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Такая модернизация прошла и в Югре.

Мобильный оператор проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов Big Data спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга – основываясь на этих расчетах, специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость.

– Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов, – комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.

Во время реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Благодаря новым диапазонам увеличилась скорость мобильного интернета на 30%, улучшилось покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населенных пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. Такое улучшение качества сети почувствовали и абоненты в Югре.

Для дополнительного увеличения емкости сети под 4G было отдано две трети диапазона 2100 МГц на ряде территорий. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков.

Специалисты регулярно отслеживают как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в 2023 году.