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НовостиЗдоровье20 января 2023 3:38

В Сургуте хирурги спасли новорожденного ребенка с редкой патологией

Эта была очень сложная операция
Виктория Терина
Фото: страница главы Депздрава Югры Алексея Добровольского в соцсети

Фото: страница главы Депздрава Югры Алексея Добровольского в соцсети

Хирурги Центра охраны материнства и детства спасли новорожденного ребенка с редкой патологией. Об этом рассказали в Центре охраны материнства и детства.

- Медики провели сложнейшую операцию по устранению тяжелого врожденного порока. Вскоре после рождения маленькую пациентку из Нефтеюганска экстренно доставили в сургутский центр. Долгожданная малышка, которая появилась на свет благодаря ЭКО, нуждалась в срочной хирургической помощи для устранения атрезии пищевода - рассказали в медицинском учреждении.

Эта была очень сложная операция, так как при таких врожденных пороках нарушено формирование кишечной трубки и системы дыхания. Сложный послеоперационный период уже позади.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нягани мужчина решил покормить бродячую собаку и лишился пальца.