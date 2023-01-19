В Нягани мужчина решил покормить бродячую собаку и лишился пальца

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Доброе дело обернулось для югорчанина личной травмой. Подкармливая на территории гаражного кооператива бродячую собаку, Сергей Севрюгин не ожидал, что благодарность животного обернется потерей мизинца и длительным лечением. Эту историю рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

- Покормил ее, играл-играл, и что у нее, не знаю, там в голове случилось – вот укусила за палец. Она же меня вообще хотела за лицо укусить. Я рукой прикрылся, а как она меня за другую руку тяпнула и не понял даже. После укуса врачи вынуждены были ампутировать фаланги мизинца и направить на амбулаторное лечение и наблюдение, но рана загноилась, что потребовало повторного оперативного вмешательства - рассказал сам пациент.

По словам врача-хирурга отделения гнойной хирургии Няганской окружной больницы Юрия Маркова, фаланги пальца спасти не удалось.

- У пациента начался некроз культи и распространение флегмоны на кисть. То есть, пошла инфекция на кисть. Мы спасали уже всю кисть, – рассказывает доктор.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, всего за прошлый год в травмпункт окружной больницы с укусами обратились 272 пациента, 109 из них – стали жертвами диких собак, 14 человек покусали беспризорные кошки, еще трое обратились после укуса лисой, белкой и крысой.