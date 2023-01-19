Энергетики увеличат объем инвестиций в экономику макрорегиона почти в два раза по сравнению с прошлым годом

Фото: Наталья Юсупова, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

В 2023 году «Россети Тюмень» направят 14,6 миллиарда рублей на развитие электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Энергетики планируют ввести в эксплуатацию 32 новых объекта и 110 реконструированных, при этом объем инвестиций энергокомпании в экономику макрорегиона увеличится почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

По плану энергетики направят 6,3 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в Тюменской области, в ЯНАО объем инвестиций составит 2,1 млрд рублей, а в ХМАО – 6,2 млрд рублей. В 2023 году энергокомпания построит около 330 км линий электропередачи и введет в эксплуатацию энергообъекты общей мощностью 275 МВА.

Для обеспечения техприсоединения новых потребителей в Тюменской области энергетики построят больше 170 км линий электропередачи, в частности новые объекты появятся в поселке Богандинский, селе Перевалово, Нижнетавдинском, Вагайском, Омутинском районах и поселке Голышманово. Также планируется подключить социально значимые и спортивные объекты, например, центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Все запланированные мероприятия соответствуют запросам ключевых потребителей и способствуют социально-экономическому развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Инвестпрограмма компании позволит повысить надежность электроснабжения жителей макрорегиона и обеспечить выдачу необходимой мощности нефтегазовому сектору.