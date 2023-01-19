Жители Ханты-Мансийска почтили память героев-блокадников

Фото: Городской информационный центр

Хантымансийцы почтили память героев-блокадников. Об этом сообщает Городской информационный центр.

Памятная встреча с представителями городского добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда» прошла накануне в парке Победы в Ханты-Мансийске. В мероприятии участвовали Волонтеры Победы Ханты-Мансийска, представители Музея Природы и Человека, студенты Югорского государственного университета. Все они почтили память жертв блокады, возложив цветы к Памятнику жителям блокадного Ленинграда.

Эта встреча является частью социально значимого проекта «Грани Ленинградской блокады», который посвящен 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и будет отмечаться 27 января 2024 года.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске минутой молчания почтили память павших сталингдрадцев.