В Ханты-Мансийске минутой молчания почтили память павших сталингдрадцев Фото: Пресс-секретарь Главы города

В Ханты-Мансийске прошло памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

В столице округа провели церемонию возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы в парке Победы. Память участников боевых действий почтили минутой молчания, а после залпом боевых орудий.

Сталинградская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, положившее начало коренному перелому в ходе боевых действий. Она проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Битва стала первым масштабным поражением немецких войск.

Напомним, мы писали ранее о том, что Ханты-Мансийск присоединился к памятной акции «Блокадный хлеб». Волонтеры раздали посетителям листовки с историей блокады Ленинграда и суточную норму «блокадного» хлеба.