В Советском районе 39-летняя женщина стала жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе 39-летняя местная жительница пострадала от мошенников. Женщина сообщила полицейским, что ей позвонил мошенник, который представился сотрудником Центрального Банка России. Он убедил женщину оформить кредит в 600 тысяч рублей, обналичить деньги и внести их на виртуальную карту.

В итоге, по инструкции афериста, она перевела 595 тысяч на не установленный виртуальный счет карты. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

- Полицейскими проводится дальнейший комплекс мероприятий с целью установления лиц, причастных к совершению преступления - рассказали в полиции.

Напомним, мы писали ранее о том, что мегионец хотел купить жене швейную машину, но мошенник оставил его без денег и подарка.