Мегионец хотел купить жене швейную машину, но мошенник оставил его без денег и подарка Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Мегиона обратился местный житель 1968 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить для своей жены промышленный оверлок (швейную машину), но в итоге остался без денег и подарка.

- Мужчина рассказал полицейским, что нашел на одном из сайтов объявление о продаже промышленного оверлока и собирался купить его в качестве подарка для жены, так как она увлекается шитьем. В переписке мнимый продавец заверил потерпевшего в безопасности проведения сделки и убедил мегионца перевести 18 тысяч рублей, перейдя по отправленной ему ссылке. После того как лже-продавец получил деньги, он удалил объявление с сайта и перестал выходить на связь, - уточнили в ведомстве.

Также потерпевший признался, что слышал о мошенничествах подобного рода в СМИ и от сотрудников полиции, но не думал, что попадется сам.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество).