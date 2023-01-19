В Сургутском районе водителя легковушки накажут за ДТП в котором погиб человек Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинение по уголовному делу против жителя округа, по вине которого в ДТП погиб человек.

В октябре 2022 года водитель «Nissan Almera» на территории Сургутского района, в котором в качестве пассажиров находились двое его знакомых нарушение ПДД и столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем.

В результате ДТП один из пассажиров легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, другому причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Сургутский районный суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что на автодороге «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.