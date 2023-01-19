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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:15

В Сургутском районе водителя легковушки накажут за ДТП в котором погиб человек

Уголовное дело передали в суд
Виктория Терина
В Сургутском районе водителя легковушки накажут за ДТП в котором погиб человек

В Сургутском районе водителя легковушки накажут за ДТП в котором погиб человек

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинение по уголовному делу против жителя округа, по вине которого в ДТП погиб человек.

В октябре 2022 года водитель «Nissan Almera» на территории Сургутского района, в котором в качестве пассажиров находились двое его знакомых нарушение ПДД и столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем.

В результате ДТП один из пассажиров легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, другому причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Сургутский районный суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что на автодороге «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.