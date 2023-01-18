На автодороге «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» пройдут сплошные проверки водителей на трезвость Фото: Татьяна Коркина

В пятницу, 20 января 2023 года, Госавтоинспекторы Югры проверят водителей на «трезвость».

Проверки пройдут на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». Сотрудники ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения.

Сплошная проверка коснется всех водителей транспортных средств, проезжающих в районе проведения мероприятий. Автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя и в случае подозрения на нетрезвость примут соответствующие меры.

- Предупреждение аварийности по вине нетрезвых водителей является одной из приоритетных задач в области обеспечения безопасности дорожного движения - отмечают в УГИБДД России по ХМАО-Югре