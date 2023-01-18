В ХМАО произошла смертельная авария: 3 человека погибли и 1 доставлен в больницу

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

- Сегодня около 06:05 на 120 километре автомобильной дороги «Югра» произошло столкновение автомобилей «ГАЗ» и «Hino» - сообщают в полиции.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Предварительно известно, что водитель «ГАЗ» выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения 3 человека погибли и 1 - доставлен в больницу. В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа.

Напомним, мы писали ранее о том, что на трассе Сургут - Нижневартовск произошла смертельная авария: погибли пожилой мужчина и подросток.