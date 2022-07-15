На трассе Сургут - Нижневартовск вновь смертельная авария: погибли пожилой мужчина и подросток

Фото: Госавтоинспекция Югры. Автомобиль погибших.

Неделя еще не подошла к концу, а на злополучной трассе Сургут - Нижневартовск погибли уже четыре человека.

Напоминаем, что первое смертельное ДТП случилось 11 июля на 158 километре автодороги: 31-летний водитель «Daewoo» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Opel», за рулем которой находился 38-летний мужчина. В итоге два пассажира «Daewoo» (мужчины 35 и 23 лет) скончались на месте происшествия, а остальные участники аварии получили различные травмы.

А вчера, 14 июля, на 168 километре трассы погибли пожилой мужчина и 16-летний подросток.

- Около 13:39 автомобиль «Hyundai» под управлением 66-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Kia». По предварительным данным, причиной выезда на противоположную полосу стал занос автомобиля, - прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Югры. Столкнувшиеся автомобили.

К сожалению, как уже упоминалось выше, в результате ДТП погибли 66-летний водитель и 16-летний пассажир «Hyundai». Они скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще в машине находилась 10-летняя девочка, малышка выжила, но избежать повреждений ей не удалось.

Кстати, 12 июля произошел еще один несчастный случай на дороге, в результате которого погибла 49-летняя женщина. На 144 километре автодороги Урай - Советский ее сбил 21-летний водитель «Volkswagen». По предварительным данным, югорчанка шла по проезжей части в попутном направлении автомобиля.

Фото: Госавтоинспекция Югры. Автомобиль, сбивший женщину.

Всего за прошедшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 3 человека погибли и 7 получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних пассажиров.