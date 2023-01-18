В Нижневартовске завершили ремонт на поврежденном газопроводе

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске завершили ремонтные работы на поврежденном газопроводе. Об этом пишут в официальном телеграм-канале администрации.

- Сегодня ночью сотрудники «Нижневартовскгаз» завершили ремонтно-восстановительные работы на газопроводе. Его начали заполнять газом в 00:30. В это же время котельные N3-А, 8, 8-A, 8-Б и котельная «Нижневартовскстройдетали» начали подготовку к приему газа и возобновлению работы - сообщили в администрации.

Как сообщили в Управлении теплоснабжения Нижневартовска, в 03:20 котельные набрали необходимую мощность и их вернули в работу. На данный момент тепло и горячая вода поступает в дома в полном объеме. Горожанам рекомендуют обращаться в свои управляющие компании по всем возникающим с теплом и водоснабжением вопросам.