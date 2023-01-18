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НовостиПроисшествия18 января 2023 3:05

В Нижневартовске завершили ремонт на поврежденном газопроводе

Котельные набрали необходимую мощность и тепло вернулось в дома полностью
Виктория Терина
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске завершили ремонтные работы на поврежденном газопроводе. Об этом пишут в официальном телеграм-канале администрации.

- Сегодня ночью сотрудники «Нижневартовскгаз» завершили ремонтно-восстановительные работы на газопроводе. Его начали заполнять газом в 00:30. В это же время котельные N3-А, 8, 8-A, 8-Б и котельная «Нижневартовскстройдетали» начали подготовку к приему газа и возобновлению работы - сообщили в администрации.

Как сообщили в Управлении теплоснабжения Нижневартовска, в 03:20 котельные набрали необходимую мощность и их вернули в работу. На данный момент тепло и горячая вода поступает в дома в полном объеме. Горожанам рекомендуют обращаться в свои управляющие компании по всем возникающим с теплом и водоснабжением вопросам.