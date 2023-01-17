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НовостиПроисшествия17 января 2023 13:07

В Нефтеюганске произошел пожар на Центральном рынке

Обошлось без пострадавших
Виктория Терина
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске сегодня загорелся Центральный рынок на 200 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

- В 09:56 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании трех павильонов на Центральном рынке на улице Сургутская Нефтеюганска. Пожар локализован в 10:10, в открытое горение ликвидировано в 10:16 на площади 200 квадратных метрах - сообщили в МЧС.

Спасатели отмечают, что из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек и пострадавших нет.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В тушении пожара от подразделений МЧС России были задействованы 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России - добавили в пресс-службе управления.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганске двухлетний ребенок и его отец погибли во время пожара в жилом доме.