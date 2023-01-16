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НовостиЗдоровье16 января 2023 13:45

В Нижневартовске стало больше заболевших ОРВИ и гриппом

За вторую неделю 2023 года зарегистрировано 1 798 случаев ОРВИ
Виктория Терина
В Нижневартовске стало больше заболевших ОРВИ и гриппом

В Нижневартовске стало больше заболевших ОРВИ и гриппом

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске стало больше заболевших ОРВИ и гриппом. Рост количества заболевших среди подростков и взрослого населения города регистрируют врачи.

Как сообщили в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе, на территории города за минувшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 6,8%, по сравнению с предыдущей неделей.

- Всего за вторую неделю текущего года зарегистрировано 1798 случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла за счет двух возрастных групп: в возрасте 7-14 лет - на 17,9%, в возрасте 15 лет и старше - на 59,4%. Среди заболевших госпитализировано - 25 человек, на прошлой неделе - 28, - сообщили в ведомстве.

Специалисты надзорного органы также отметили, что за вторую неделю 2023 года зарегистрировано 11 случаев гриппа: 7 случаев среди взрослых и 4 случая среди детей.