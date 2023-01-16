В МЧС опровергли информацию о пожаре на АЗС в Сургуте Фото: Татьяна Коркина

В соцсетях и СМИ распространяется информация о том, что в Сургуте вспыхнула АЗС. Мощное пламя наблюдали жители города на Западной улице и писали о том, что горит именно заправка перед пмс-254.

- Возле металоприёмника огонь охватил заправку на Западной улице, но чёрные клубы дыма видно на километры вокруг. На месте инцидента работают пожарные, - пишут очевидцы в соцсетях.

Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре, никакого пожара на заправке в Сургуте не было. А горела цистерна, стоящая неподалеку. В настоящий момент огонь ликвидировали, пострадавших нет.

- В 14:07 поступило сообщение о возгорании емкости на улице Западная 25. Возгорание было локализовано в 14:24, открытое горение было ликвидировано в 14:25. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания от подразделений МЧС было задействовано 35 человек личного состава и 7 единица техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания - пояснили в МЧС.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганске двухлетний ребенок и его отец погибли во время пожара в жилом доме.