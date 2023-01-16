Имение купца Клепикова в ХМАО вошло в топ лучших культурных заведений России

Фото: Администрация Сургута

Дом купца Г.С. Клепикова, расположенный в Сургуте, включили в топ лучших культурных заведений России. Об этом сообщает администрация Сургута. Представители тревел-сайта в рамках проекта «Медиаразведка» дали сургутскому объекту 9.5 баллов из 10 возможных.

Рейтинг сформировали журналисты, блогеры и фотографы, которые открывали для себя регионы России, посетив в том числе и Сургут.

Имение купца Г. С. Клепикова является единственным в Сургуте памятником архитектуры конца XIX века, который сохранился на своем историческом месте. Здание представляет собой образец сибирского деревянного зодчества.

Напомним, мы писали ранее о том, что музеи Югры стали одними из самых лучших в стране.