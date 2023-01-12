Музеи Югры стали одними из самых лучших в стране

Фото: «Торум Маа»

Одни из самых лучших в стране стали музеи Югры. Так, музей «Торум Маа» из Ханты-Мансийска вошел в топ-3 в России. Об этом сообщили в Городском информационном центре Ханты-Мансийска.

Подведены итоги туристического проекта «Медиаразведка». Эксперты оценили уровень активностей для любителей путешествий по городам России. В рамках проекта ведущие тревел-блогеры и журналисты посетили 20 регионах России. По итогам конкурса музей под открытым небом «Торум Маа» получил 9,8 баллов и вошел в тройку лидеров по стране. А сургутский Дом купца Галактиона Степановича Клепикова удостоился оценки в 9,5 баллов.

Кроме того, наивысшую оценку получил Центр зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Общие впечатления от туристической программы в Югре оценили в 9,1 балл.

Напомним, мы писали ранее о том, что на территории музея под открытым небом «Торум Маа», открылся веревочный парк «Каснэ Маа». Там могут отдыхать семьи, люди разного возраста и разных физических способностей.