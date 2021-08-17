В Ханты-Мансийске открыли веревочный парк «Каснэ Маа» Фото: Городской информационный центр

На территории музея под открытым небом «Торум Маа», открылся веревочный парк «Каснэ Маа». Там могут отдыхать семьи, люди разного возраста и разных физических способностей. Для самых маленьких работает скалодром. А ещё полоса препятствий, разделённая на 32 этапа и четыре трассы.

Проект реализуется при поддержке департамента культуры Югры, в сотрудничестве с общиной коренных малочисленных народов Севера «Востыхой» и общественной организацией «Спасение Югры».

Как сообщают организаторы, каждый посетитель музея «Торум Маа», купивший билет, будет получать скидку на посещение веревочного парка.

Напомним, подробнее о парке и его открытие мы писали ранее.