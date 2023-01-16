Фото: телеграм-канал главы Сургута Андрея Филатова

Из Сургута на Донбасс отправили первую в 2023 году партию гуманитарной помощи. Губернатор Югры Наталья Комарова, которая побывала в Сургуте с рабочей поездкой, приняла участие в отправке груза.

От югорчан жителям ДНР и ЛНР, а также участникам специальной военной операции передали 50 тонн медикаментов, продуктов питания, товаров первой необходимости и других необходимых вещей, включая даже автотранспорт. Губернатор присоединилась к добровольцам, в числе которых и гражданка Японии Асука Токуяма, собрав свою "коробку добра". Кроме того, Наталья Комарова наградила самых активных добровольцев за их помощь.

Напомним, в декабре 2022 года югорчане собрали около 7 тонн гуманитарного груза в помощь военнослужащим и жителям ЛНР и ДНР.