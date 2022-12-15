Около 7 тонн гуманитарного груза собрали югорчане в помощь военнослужащим и жителям ЛНР и ДНР

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Сегодня в Ханты-Мансийске отправили очередную гуманитарную помощь военнослужащим и жителям ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Югры.

Около 7 тонн гумпомощи собрали югорчане из Ханты-Мансийска, Нягани и Ханты-Мансийского района. Под грузом имеется ввиду: посылки солдатам, вещи и продукты первой необходимости мирным жителям Донбасса и новогодние подарки детям.

Кроме того, «Городской информационный центр» Ханты-Мансийска продолжает благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник». На сегодня поступило 25 сообщений от юных хантымансийцев, самому маленькому из них – три года, а старшему – 16 лет. Исполнить детские мечты может каждый неравнодушный горожанин.

Подарок ребенку можно передать, позвонив по телефону: +7-929-244-45-68. А вручить его планируется до 30 декабря.